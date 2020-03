En déclarant mercredi qu’"il y aura des ‘surprises’, les personnes âgées ne seront pas les seules concernées par les cas les plus graves. Des patients jeunes vont aussi mourir, pour des raisons que nous ne comprenons pas forcément", le Pr Marc Van Ranst, virologue, a voulu souligner que la Covid-19 n’épargne personne, même si, incontestablement, les chiffres démontrent une incidence et un taux de mortalité nettement supérieurs parmi les personnes âgées.

Qu’en est-il au juste des "plus jeunes", jeunes adultes et adolescents ? Comme le faisait remarquer le virologue, "il est clair que, en théorie, les jeunes adultes peuvent également déclarer cette maladie, faire une pneumonie", même si l’on sait, au vu des statistiques, que les patients qui en décèdent sont prioritairement les personnes plus âgées.

Cela dit, si la mortalité est nettement plus faible chez les plus jeunes, elle n’est pas non plus de 0 %. On sait que les personnes plus jeunes qui sont décédées du coronavirus avaient aussi le plus souvent des comorbidités, qu’il s’agisse de pathologies respiratoires, cardiaques, immunitaires ou autres problèmes de santé, comme le diabète, l’hypertension… Et donc si, a priori, un jeune en bonne santé ne devrait pas faire des complications suite à cette infection, il est clair qu’on ne peut exclure des cas pour des raisons qui, à l’heure actuelle, demeurent inexpliquées.

Quant aux enfants et aux nourrissons, nous avons posé les questions aux Dr Olga Chatzis, pédiatre infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Seuls 2 % des personnes contaminées dans le monde sont des enfants et des ados. Pourquoi cette incidence est-elle si faible ?

À l’heure actuelle, si on analyse la situation en Chine et en Italie, on ne sait toujours pas précisément pourquoi les enfants ont l’air "épargnés" par rapport à ce nouveau coronavirus. D’autant que l’on observe généralement le contraire dans les infections virales. Ce sont en effet eux qui développent souvent les premiers les symptômes respiratoires et qui transmettent ensuite la maladie.

Il existe plusieurs hypothèses expliquant cette faible incidence. Quelles sont-elles ?

L’une d’elles est : n’ont-ils pas une immunité croisée avec d’autres coronavirus qui circulent ? En fréquentant les crèches, les écoles… les enfants et adolescents étant en permanence en contact avec d’autres virus pourraient ainsi être protégés de manière indirecte. Ils feraient donc moins de symptômes et de manifestations importantes. Lorsque l’on est en contact avec un virus, notre organisme développe des anticorps spécifiquement contre ce virus. Et quand les virus sont de la même famille, ils partagent certaines similitudes. Et donc, les anticorps produits pour la Covid-19 peuvent aider à combattre un autre type de coronavirus.

Une autre explication de cette moindre incidence est liée au système immunitaire…

En effet. Comme le système immunitaire de l’enfant est moins développé que celui de l’adulte, il se pourrait qu’il réagisse moins fortement à l’infection, ce qui pourrait expliquer que les plus jeunes fassent moins de complications.

© shutterstock



Est-il possible que le nouveau coronavirus se réplique moins chez les enfants ?

À ma connaissance, il n’existe pas de preuve formelle pour affirmer cela à ce jour. Mais certaines données ont montré une sécrétion prolongée du virus chez les enfants malades même avec des symptômes mineurs.

On peut aussi imaginer que l’atténuation des symptômes chez les enfants fait qu’on ne les détecte pas tous, ce qui fausserait les chiffres…

Tout à fait, ce n’est pas exclu du tout. Quelles que soient les régions contaminées, on n’est pas allé tester tous les enfants pour voir s’ils étaient ou non atteints par la Covid-19.

S’ils ne sont pas les plus malades, les enfants sont en revanche des vecteurs du virus...

C’est pourquoi il faut absolument insister sur le fait que des enfants avec une infection respiratoire ne soient pas en contact avec des personnes âgées ou des adultes fragiles. Cependant, les adultes peuvent tout aussi bien transmettre le virus de façon efficace.

Les enfants qui ont une santé fragile, qu’ils soient asthmatiques, diabétiques, immunodéprimés suite à des traitements de chimiothérapie ou autres, sont-ils plus vulnérables face à la Covid-19 ?

En théorie, oui. Comme pour la grippe saisonnière, ce sont les groupes à risque de faire des complications. Cela étant, d’après la littérature scientifique actuelle, ils semblent ne pas avoir fait davantage de complications. Il faut cependant rester prudent à ce stade des connaissances.

Et les nouveau-nés à la maternité, sont-ils un groupe à risque ?

Oui, encore, théoriquement. Toutefois, les bébés qui ont contracté le coronavirus en Chine et en Italie n’ont pas développé de complications du virus.

Avoir contracté la maladie pourrait-il être une bonne chose dans la mesure où l’on a fabriqué des anticorps qui pourraient nous protéger contre une nouvelle infection ?

Nous n’avons pas encore à ce stade-ci de données sur la durée de la protection. Il n’est pas exclu qu’un patient ayant fait la maladie perde les anticorps ou que le virus mute. Et donc, il pourrait la refaire.

Les symptômes sont-ils identiques chez les plus jeunes ?

Oui. Il s’agit essentiellement de fièvre, de toux, d’encombrement nasal. Un faible pourcentage présente également des symptômes digestifs (nausées, vomissements…).

Que faire avec un enfant en cas de doute ?

Si l’enfant fait de la fièvre ou des symptômes respiratoires, il est important de le retirer de la communauté et le garder à la maison et suivre les conseils d’hygiène de base : bien se laver les mains à l’eau et au savon, éviter de partager les mêmes couverts ou les mêmes verres, etc. Et surveiller son évolution clinique. Si elle reste stable, il n’y a pas d’autre chose à faire qu’une éviction de la communauté. À ce stade, les enfants sans signe de sévérité de la maladie ne seront pas testés pour la Covid-19.