Dans une lettre ouverte au socialiste chargé d'une mission de préformation, les jeunes PS l'appellent à agir "face à la vague brune flamande et au repli sur soi toujours plus prononcé".

"D'abord, cher Rudy, nous espérons que le fruit de ton travail et les positionnements pris par le parti socialiste garantissent que notre 'Mère Chérie' survive face aux aspirations indépendantistes flamandes", commencent les JS. Leurs trois plus grandes préoccupations? L'emploi, la sécurité sociale et l'urgence climatique.

"Nous sommes inquiets de constater qu’aucun cap, qu’aucune mesure forte et résolue ne semble être envisagée alors que le monde du travail connait des bouleversements importants", écrivent-ils au sujet de l'emploi. "Nous le disons très clairement : nous refusons d’être la génération sacrifiée". Concernant la sécurité sociale, les jeunes demandent à Rudy Demotte de ne pas l'affaiblir ni de la diminuer "face à la pauvreté croissante et aux risques qui pèsent" sur leur génération.

Enfin, les JS exposent leurs craintes environnementales, faisant écho à celles des milliers de jeunes Belges ayant défilé dans les rues ces derniers mois. "Face à l'urgence climatique, et malgré les propos climatosceptiques ou dignes d’une autruche que certains tiennent, nous espérons que cette question occupera une place centrale dans le rapport," concluent-ils. "Nier ou reléguer cet enjeu fondamental au second plan ne serait pas une erreur, mais un véritable crime !"