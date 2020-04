Au sein des partis, on n’exclut pas un retour aux urnes après l’été. De quoi compliquer les prises de décisions.

Le déconfinement doit s’amorcer le 3 mai. L’union sacrée derrière Sophie Wilmès a déjà laissé la place au retour des positionnements politiques. "Le ballon des pouvoirs spéciaux se dégonfle. Les décisions d’aujourd’hui détermineront notre prospérité au cours des prochaines décennies. J’en appelle aux collègues flamands : examinons cela avec des forces unies et préservons les intérêts économiques flamands", a déclaré Bart De Wever sur VTM, assurant être prêt à se rasseoir à la table des négociations en vue de former un gouvernement fédéral "qui ne serait pas basé sur le PS et Ecolo".

(...)