L’annonce n’est pas passée inaperçue. Invité sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche sur RTL, le tout nouveau ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a conseillé de limiter ses contacts rapprochés à "3 personnes au maximum ", tout en rappelant que la situation sanitaire dans notre pays restait préoccupante.

Et pour cause, le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus en Belgique continue d’augmenter. Au cours des sept derniers jours, on a compté en moyenne 1913,6 nouvelles contaminations, rapporte Sciensano, l’institut de santé publique belge. C’est une hausse de 20 % par rapport à la semaine précédente alors que l’on pensait arriver tout doucement à un plateau durant ce week-end, ce qui n’est finalement pas le cas. "C’est surprenant et pas très encourageant, estime le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem. On avait l’impression que l’on allait arriver à un plateau ces jours-ci mais ça ne se vérifie pas dans les chiffres, il va falloir surveiller les chiffres de près dans les jours à venir. Si on ne réussit pas à atteindre ce plateau, ce sera préoccupant mais pas encore inquiétant. Si c’est juste un mini-rebond, ça ira, mais si ça continue d’augmenter, alors ce ne sera pas un bon signal par rapport aux derniers rebonds que nous avons connus. Les jours à venir seront décisifs."

Et au niveau des hôpitaux bruxellois, la situation reste pour le moins tendue. Le PDG de l’UZ Brussels a d’ailleurs poussé un cri d’alarme ce dimanche. "Ces derniers jours, notre capacité a presque été saturée, également dans les soins intensifs. Le gouvernement permet de répartir les patients autant que possible au sein de notre propre réseau hospitalier et nous l’avons fait. Alost a été sollicitée pour nos patients Covid-19", a déclaré Marc Noppen, responsable de l’UZ Brussels à nos confrères de Radio 1. Selon Van Laethem, cette collaboration intra-hospitalière sera décisive pour la suite. "C’est le système recommandé pour cette fois-ci. Le but est d’éviter l’engorgement dans les hôpitaux et aux soins intensifs, il faut privilégier les échanges entre les différentes structures pour ne pas être sous tension. Aujourd’hui, les hôpitaux bruxellois ressentent une forme de pression avec le retour à une activité normale à côté du Covid. Il y a une surcharge de travail, les salles Covid commencent à bien se remplir, il faut rester vigilant."