En l'absence de réponse à leur courrier, les juges de la jeunesse du tribunal francophone de Bruxelles ont décidé de passer à l'action

La DH vous l'annonçait en exclusivité la semaine dernière : face au manque criant de greffiers, les juges de la jeunesse menaçaient de libérer tous les mineurs délinquants dès ce lundi. Ils passent à exécution. En l'absence de réaction du ministre Koen Geens à leur courrier, ils ont donc décidé de libérer dès ce lundi les mineurs détenus déférés par le parquet. C'est ce que nous apprend un juge de la jeunesse ce lundi matin.

Pour rappel, les juges de la jeunesse dénoncent un manque de greffiers et d'employés qui empêche le tribunal de la jeunesse francophone de Bruxelles d'assurer l'ensemble des missions de service public qui lui sont dévolues par la loi. "Jamais le nombre de greffiers et d'employés n'a été aussi bas". Il manquerait ainsi cinq greffiers à l'heure actuelle. "Pendant toute la crise du Covid, les employés, les greffiers et les magistrats ont pourtant donné le maximum pour continuer à faire fonctionner le tribunal", avaient écrit les juges dans le courrier adressé au ministre de la Justice.