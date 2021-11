Les supermarchés Aldi de Wallonie ont rouvert leurs portes jeudi après une grève la veille, ont indiqué la direction ainsi que le syndicat CNE, à l'initiative d'un mouvement de grogne. En attendant une réunion nationale, prévue lundi, il ne devrait plus y avoir de grève (sauf mouvement spontané), a indiqué Stanny Hermans, permanent national pour la Centrale nationale des Employés. Les travailleurs et travailleuses de plusieurs dizaines de magasins Aldi situés en Wallonie avaient débrayé mercredi à l'appel du syndicat chrétien. Une première action avait été menée samedi à la suite de négociations jugées infructueuses par la CNE.

Le syndicat dénonce un manque d'effectifs et un niveau de productivité exigé "intenable". Le personnel de l'enseigne commence à "lâcher physiquement et psychologiquement", selon Stanny Hermans.

"Si nous ne trouvons pas une solution définitive et durable lors de la réunion nationale de lundi, il sera alors difficile de calmer l'ardeur des travailleurs et leur déception", a déclaré le permanent syndical. Sans solution lundi, une "grève au finish" est pressentie à partir de mardi, dit-il. "Ce sera un aveu d'échec, car cela voudra dire qu'on n'aura pas trouvé d'accord en négociant."

Le dossier est d'autant plus complexe que la direction aurait pris la décision cette semaine de recourir à des travailleurs intérimaires sans en informer les représentants du personnel. La direction souhaite ainsi remplacer les malades du Covid et le personnel en quarantaine. Cette option avait pourtant été balayée par les syndicats, pour qui les intérimaires ne sont pas suffisamment formés et manquent de polyvalence. Stanny Hermans rappelle que 62 contrats à durée déterminée n'ont pas été prolongés depuis le mois d'août.

La Wallonie compte quelque 150 magasins Aldi, pour 440 à l'échelle du pays.