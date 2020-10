La direction de Makro a annoncé début septembre qu'elle ne prolongerait pas 100 à 200 contrats temporaires dans le courant de l'année prochaine et qu'elle envisageait toute une série de modifications d'organisation dans ses six magasins (Deurne, Eke, Machelen, Leeuw-Saint-Pierre, Alleur et Lodelinsart). Des mouvements de grève ont éclaté depuis cette annonce.

La semaine dernière, syndicats et direction se sont quittés dos-à-dos après une réunion de concertation infructueuse.

Les représentants des travailleurs déplorent ne pas être considérés comme des interlocuteurs sociaux et veulent encadrer la réorganisation des conditions de travail. "Cela fait deux mois que nous réclamons une concertation préalable, en vain", constate Raymond Vrijdaghs, secrétaire permanent CNE. "La direction entend imposer le plan qu'elle a imaginé sans la moindre négociation, un plan dont le personnel est la victime, qui détériore les conditions de travail et déshumanise les magasins."

Côté francophone, les magasins d'Alleur et Lodelinsart resteront tous les deux fermés samedi.