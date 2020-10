Les maisons de repos vont devoir se remettre de la crise liée au Covid-19. Il ne leur fallait pas ça. L’épidémie a chamboulé un secteur gériatrique déjà sous forte tension avant l’arrivée du coronavirus. L’irruption du coronavirus a exacerbé des réalités complexes et (re)mis en lumière les besoins multiples des résidents, des proches et des professionnels, souligne la coordination Infor-Homes/Home-Info. Mais à côté des témoignages d’angoisse, de tristesse et de révolte, on a aussi vu apparaître des initiatives inspirantes et solidaires.

Comment maintenir la flamme, où trouver du soutien, par quels moyens générer de nouvelles collaborations ? Le colloque annuel de l’ASBL, organisé récemment à distance, interrogeait "L’accompagnement des aînés bousculé" pour mieux comprendre et rebondir.

(...)