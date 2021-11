C'est l'un des événements les plus attendus de cette fin d'année dans de nombreuses localités, des plus petites aux plus grandes. Le maintien ou non des marchés de Noël était donc particulièrement scruté par les édiles, organisateurs, vendeurs, mais aussi par les citoyens. Réunis en Comité de concertation ce vendredi, le Fédéral et les entités fédérées ont décidé que les marchés de Noël pourront être maintenus.

Ils seront cependant impactés par certaines mesures. Tout d'abord, la fermeture est imposée à 23h, comme elle l'est pour l'Horeca. Ensuite, le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe est imposée, comme pour tout événement public à l’extérieur. Si les organisateurs ne respectent pas les règles de distanciation sociale, leur événement sera fermé.

Certaines villes, surtout flamandes, avaient cependant déjà décidé d'annuler ces festivités au vu de la situation sanitaire. Dans d'autres, le Covid Safe Ticket sera vérifié et le port du masque sera obligatoire dans des zones délimitées.