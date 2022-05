En effet, tous les indicateurs de l’épidémie sont à la baisse (hospitalisations, soins intensifs, décès), selon les dernières données publiées par l’institut de santé publique Sciensano. Des chiffres qui illustrent tout à fait les propos du ministre. "L’évolution de la pandémie permet à présent d’envisager la fin de cette mesure, même si le port du masque restera sans doute recommandé pour les personnes fragiles“, a-il souligné.

Qu’en pensent les habitués des transports publics ?

Les usagers sont plutôt du même avis. C’est le cas de Juliette, étudiante en coiffure, qui est pour la suppression du masque. “Je pense que les masques ne servent plus à rien, le fait de devoir porter le masque dans des endroits et non dans d’autres me semble totalement ridicule”.

Une contrôleuse de train se voit davantage nuancée. “Je ne me prononcerai pas, je ne suis ni pour ni contre. Cependant, j’aimerais qu’il y ait une logique et je la remets parfois en cause quand je vois par exemple que dans les avions les masques ne sont plus obligatoires.” (NDLR: Brussels Airlines a annoncé cette semaine la fin du masque dans ses avions, mais toutes les compagnies aériennes ne sont pas concernées)

Pour le dernier témoin interrogé à ce sujet, la question ne se pose même pas. “Pourquoi obliger ou interdire quelqu'un ? Ce choix devrait être personnel. Si tu ne veux pas le mettre, personne ne devrait t’obliger. Par contre libre à toi de le porter si tu en ressens le besoin”, conclut John derrière son masque.

Depuis le 7 mars 2022, les masques faciaux ne sont plus obligatoires dans les gares et sur les quais, mais jusqu’à nouvel ordre, ils sont toujours exigés pendant le trajet en train, bus, métro et tram. De son côté, Georges Gilkinet espère qu’il y aura du changement dans les prochains jours. Et ça tombe bien, vendredi 20 mai aura lieu le prochain Codeco et il s'agira sans aucun doute d'un sujet qui sera sur la table. Néanmoins, il n’y a encore aucune certitude quant à la suppression du masque, les experts se montrant pour le moment réservés.