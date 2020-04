De plus en plus de citoyens créent leurs protections.

De plus en plus de citoyens ont décidé de créer leurs propres masques. Avec tantôt des chutes de rideaux, tantôt une vieille chemise. C’est le cas de Sandrine Carneroli, confinée chez elle à Bruxelles. Cette avocate met son temps libre à profit pour créer des protections. "C’est parti d’un constat assez pragmatique : au début du confinement, j’ai voulu commander des masques en tissu mais il fallait trois semaines pour qu’ils soient livrés."

Sandrine a dès lors décidé de créer ses propres masques pour sa famille. "Et ils ont connu un certain succès. J’en ai déjà créé une trentaine. J’apporte ainsi ma petite pierre à l’édifice de cette manière. Ce sont des masques en polyester habillés d’un tissu plus esthétique : un bout de chemise, une chute de rideaux. Ils sont brodés à la main, sans machine. Cela prend une heure pour faire un masque mais, dans le même temps, cela permet de me retrouver. Un peu comme quand on fait de la méditation."

Sandrine a dû faire appel à quelques tutos sur Internet pour bien réaliser ses masques. "Mais n’importe qui pourrait y arriver, même celui qui n’a jamais touché une aiguille de sa vie."

Quant à la question de la généralisation du port du masque, Sandrine se veut là aussi pragmatique : "En Asie, ils ne se posent pas la question. C’est intégré. Cela ne protège peut-être qu’à 50 ou 60 %. Mais mieux vaut avoir ce genre de masques que rien du tout."

Voici quelques conseils concernant les masques fait maison



Le SPF Santé a publié quelques consignes. Les voici:

Différentes couches de tissu offrent une meilleure protection qu'une seule couche.

Utiliser des matériaux filtrants tels que le sac d'un aspirateur est une bonne idée.

Les essuies de cuisine offrent une meilleure protection que certains tissus en coton. La soie et les tissus synthétiques protègent moins bien.

Des couches de tissu très épaisses rendent la respiration plus difficile et sont désagréables à porter longtemps. Evitez les masques épais qui vous font transpirer davantage, vous démangent car ils vous feront toucher (inconsciemment) votre visage.

Il est essentiel de laver régulièrement ces masques buccaux à la machine à haute température.

Assurez-vous que le masque buccal est bien ajusté autour du nez et du menton, vous devez respirer, tant par la bouche que par le nez, à travers le masque buccal.

Le masque fonctionne comme une "mini taie d'oreiller". En bas, il y a une ouverture avec une couverture. Dans cette ouverture, un filtre remplaçable peut être glissé de manière à être bien maintenu en place.

Les rubans sont suffisamment longs pour que le masque puisse être facilement noué et détaché. Le retrait du masque peut donc se faire avec les mains à une distance sûre de la tête.

Vous souhaitez utiliser un masque buccal fait maison ? Suivez ces instructions :

Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque.

Ne touchez pas l'intérieur du masque. Vous pouvez reconnaître l'intérieur par sa couleur.

Utilisez les extrémités des rubans pour manipuler le masque afin que vos mains restent le plus loin possible de votre visage.

Ne portez le masque que lorsque cela est nécessaire. Dans le cas d’une isolation à la maison, par exemple, portez-le s'il y a d'autres personnes dans la même pièce.

Stérilisez le masque buccal au moins une fois par jour en le lavant à 90°C.

Le patron pour réaliser son masque

Il existe aussi des tutos pour réaliser des masques à la maison