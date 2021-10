Dans les semaines à venir, 2.000 autres sinistrés devraient pouvoir trouver un logement. Mi-août, le gouvernement wallon a présenté dix mesures exceptionnelles pour reloger les milliers de sinistrés dans des conditions décentes. Selon les décomptes du ministre wallon du Logement Christophe Collignon, parmi les plus de 2.000 sinistrés relogés, 1.013 ont pu l'être en modifiant les règles d'accès aux logements sociaux et en leur donnant la priorité, 800 autres grâce à l'aide financière d'urgence allouée aux communes les plus sinistrées et environ 230 via les incitants financiers proposés aux propriétaires de biens inoccupés.

Certaines personnes ont également trouvé un logement avec la plateforme d'échanges qui met en relation les citoyens ou grâce aux incitants proposés aux propriétaires de gîtes ou d'Airbnb.