On s’y habituerait presque, mais il n’y a rien de normal à observer quand on surveille les prix du gaz, de l’électricité, du mazout de chauffage ou encore de l’essence et du diesel. Après avoir longtemps stagné ou tendu vers une légère diminution depuis le début du printemps, on a connu une nouvelle hausse des prix sur les marchés ces derniers jours. L’essence - même après une petite baisse ce week-end - reste bien au-dessus des deux euros du litre, et le prix du gaz sur les marchés a repassé la barre des 100 euros du mégawatt (117 euros vendredi, contre 79 euros le 8 juin, NdlR). Une situation qui a poussé le gouvernement fédéral, réuni en kern ce samedi, à prolonger les mesures de soutien à la population. TVA, primes et publics cibles étaient sur la table, on fait le point sur ce qui va changer - ou pas - dans les mois à venir.

1 Les mesures actuelles prolongées

Alors qu’elles arrivaient à échéance le 30 septembre, les mesures qui permettent de baisser la TVA à 6 %, la baisse des accises sur les carburants ou encore le tarif social élargi sont prolongés jusqu’à la fin de l’année 2022. Des aides qui représentent une enveloppe d’1,4 milliard d’euros, selon le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne.