Vers une présence des militaires en rue pour faire respecter le confinement ?

En Italie, des militaires ont été envoyés dans les rues pour faire respecter le confinement. Un dispositif bientôt en place chez nous ? "Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune demande de ce genre. Cette décision appartient aux politiques. Si on nous le demande, on verra ce qu'il est possible de faire", précise Sophie Laurent du service de presse de la Défense.

Côté syndicats, on l'assure: le personnel médical et non-médical est prêt à intervenir si besoin. "Notre personnel spécialisé en santé est prêt à aller sur le terrain. Et au besoin, on pourrait aller dans les rues pour faire respecter le lockdown. On constate un manque de civisme total à certains endroits, alors peut-être qu'à un certain moment, il faudra envoyer les militaires pour remettre de l'ordre", déclare Emmanuel Frère, vice-président de la CGSP-Défense à Bruxelles.