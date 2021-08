À partir du 13 août, il faudra présenter un certificat Covid à l’entrée des évènements à l’extérieur qui rassemblent plus de 1 500 visiteurs par jour. Cela concerne par exemple les matchs de foot, les festivals qui auront lieu cet été ou encore le Grand Prix de Spa-Francorchamps. L’obligation concernera les adultes, mais aussi les mineurs d’âge.

Ainsi, à partir de cette date, les moins de dix-huit ans auront accès à l’application CovidSafeBE, a indiqué ce lundi Digitaal Vlaanderen, codéveloppeur du système avec la plate-forme eHealth du gouvernement fédéral.

Pour l’obtenir, deux options seront possibles.

La première concerne les parents : ils pourront télécharger les certificats Covid de leurs enfants via le site MaSanté ou via l’application CovidSafeBE.

L’autre option concerne les enfants et est première : les mineurs d’âge peuvent à présent aussi conserver leurs certificats dans l’application sur leur smartphone.

À noter que cette obligation de présenter le document sanitaire concernera aussi les évènements organisés à l’intérieur à partir du 1er septembre.

Jusqu’ici, uniquement pour les voyageurs

Pour rappel, ces "certificats Covid" démontrent que la personne en leur possession n’est pas malade du Covid-19 en prouvant une vaccination, un test négatif ou une guérison. Ils ne concernent, pour le moment, que les voyageurs. Depuis le 1er juillet en effet, un certificat de vaccination (valable un an à partir de la date de vaccination complète), un certificat de test (qui atteste d’un résultat négatif, avec une durée de validité de 72 heures à compter de la réalisation du test PCR) ou un certificat de rétablissement (qui prouve une guérison du Covid-19 depuis au moins 11 jours après un dépistage positif et est valable 180 jours à compter de la date de réalisation du test) est requis pour voyager au sein de l’Union européenne.

Depuis son lancement le 16 juin, l’application CovidSafeBE a été installée par plus de 2,6 millions de personnes. Les trois quarts des certificats demandés sont des certificats de vaccination. "Ces chiffres vont augmenter de manière significative dans les semaines à venir, en raison de la vaccination complète d’une part de plus en plus importante de la population", prévoit Digitaal Vlaanderen.