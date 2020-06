La SNCB a relancé ses réservations de groupe, a indiqué vendredi le service de médiation pour les voyageurs ferroviaires, Ombudsrail.

Une bonne nouvelle notamment pour les mouvements de jeunesse, qui prennent souvent le train pour rejoindre leurs lieux de camp et pourront voyager en groupe dès le 1er juillet. Des mesures supplémentaires liées au coronavirus seront d'application durant l'été pour ces voyages. Le groupe pourra être constitué de maximum 50 personnes, par analogie avec les "bulles" de 50 animés et animateurs autorisés par camp. En outre, la réservation devra être effectuée au plus tard 10 jours ouvrables avant le départ, tandis que le montant devra être acquitté par virement, a précisé l'entreprise ferroviaire belge sur son site internet. Enfin, les groupes seront isolés des autres voyageurs et toute personne âgée de plus de 12 ans doit porter un masque, rappelle la SNCB.

Les modalités de réservation, de changement de billet et de remboursement sont quant à elles limitées.

La SNCB a également restreint le nombre de groupes aux heures de pointes (de 07h00 à 09h00 et de 16h00 à 18h30) en semaine. Les voyages en groupe ne sont par ailleurs plus autorisés vers la Côte belge entre 07h00 et 09h00 les week-ends et les jours fériés.

De son côté, l'entreprise flamande de transports en commun De Lijn prévoit un tarif spécial à 1,60 euro par personne pour les jeunes qui rejoignent leur endroit de camp. Les groupes de maximum 45 personnes peuvent utiliser les lignes habituelles mais la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, en appelle au bon sens des accompagnateurs, qui scinderont le groupe si nécessaire. Les tickets de groupe doivent être achetés à l'avance.

Pour plus de 45 voyageurs, De Lijn propose d'affréter spécialement un bus en dehors des heures de pointe. Le déplacement ne peut toutefois excéder 50 kilomètres et le départ comme l'arrivée est prévu à un arrêt De Lijn. Pour les camps qui se déroulent la première quinzaine de juillet, les demandes concernant ce service doivent être envoyées avant le 15 juin. Pour les camps qui ont lieu entre le 16 juillet et le 2 septembre, les organisateurs doivent réserver minimum un mois à l'avance.