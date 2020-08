Télio a les jambes faibles. Ses mollets sont durs. Il perd de sa masse musculaire. Il fait des chutes à répétition. Il va au kiné chaque semaine. Il ne peut pas sauter. S’il fait du sport, il risque des crampes fulgurantes. Il est sous corticoïdes et prend des vitamines D. Adolescent, il sera en chaise roulante. À terme, tous ses muscles seront atteints, dont le cœur. Son espérance de vie est de trente ans.

Dès sa naissance, le bébé de Jemeppe-sur-Sambre ne se porte pas bien. Entre trois mois et un an et demi, il accumule les bronchiolites.

Un jour, une angine l’emmène aux urgences. La prise de sang détecte une mononucléose et des enzymes hépatiques fort élevées, présumant ainsi un problème au foie.