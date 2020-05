C’est confirmé : dès mardi prochain, de nombreux musées rouvrent et présenteront de nouveau leurs expositions arrêtées si brusquement. Ce mercredi, le Conseil national de sécurité (CNS) a officiellement autorisé la réouverture des musées à partir du 18 mai (en pratique le mardi 19 mai, le lundi étant traditionnellement un jour de fermeture). Ce n’est pas une surprise et les musées s’y sont préparés et accueilleront les visiteurs dans les conditions de sécurité sanitaire exigées et vérifiées par les experts. Ce ne sera certainement pas plus compliqué de visiter un musée que d’aller dans un magasin.

