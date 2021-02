Pétitions, actions de contestations, mobilisation: les navetteurs s’organisent suite à l'annonce de la SNCB de fermer un tiers des guichets d’ici fin 2021. Le mouvement “Touche pas à mon guichet SNCB” initié par navetteurs.be et le syndicats de la CSC Transcom prend de l'ampleur.

Ans, La Hulpe, Silly, Lessines ou encore Jurbise. Toutes les gares de ces villes et communes (44 au total) sont concernées par le projet de fermeture de guichets lancé par la SNCB d’ici la fin de l’année 2021. Mais des milliers de navetteurs restent très attachés à leur gare et au personnel humain des guichets et ne comptent pas rester les bras croisés. Les chemins de fer belges ont en effet annoncé progressivement fermer 44 guichets sur 135, qui représentaient moins de 6% des transactions en 2019, d'ici la fin de l'année dans ses gares.