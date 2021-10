Cela fait seulement deux mois et demi que la Belgique tente de se remettre des terribles inondations qui ont touché la Wallonie, et la province de Liège en particulier. Et alors qu’une commission voit défiler tous les décideurs politiques et responsables des barrages, notamment, tout le monde cherche à expliquer ce qui a provoqué cette vague, ce tsunami comme les décrivent certains. Il semble plutôt clair que le barrage d’Eupen n’a pas fonctionné comme il le devait et que le délestage a provoqué cette vague.

Mais d’autres éléments, "naturels", peuvent entrer en ligne de compte. Météorologue pour l’IRM, Pascal Mormal s’est penché sur deux événements historiques pour montrer que, lors d’une crue, des barrages naturels peuvent se créer. On parle d’amas de branches, cailloux ou autres débris charriés par les eaux qui se bloquent pendant quelques minutes à un endroit et qui peuvent provoquer une vague puissante en se brisant sous la pression de l’eau. "Le 8 juillet 1952, les environs du barrage de la Gileppe allaient être le théâtre d’une terrible tragédie. Suite à un violent orage, la Soor connu une crue brutale qui emporta 6 ouvriers qui travaillaient à l’édification d’un tunnel reliant la Soor au lac du barrage de la Gileppe", raconte-t-il.