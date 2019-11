Les premières commandes remontent à 2015 et la première voiture sera intégrée dans un vrai train courant janvier 2020.

La livraison du tout nouveau matériel roulant, c'est-à-dire 445 trains à double étage de type M7 était planifiée à partir de l’automne 2018 et devrait faire diminuer le taux d’indisponibilité des trains et moderniser la flotte de la SNCB. Plus modernes et confortables, ces nouveaux trains étaient très attendus par les navetteurs. En dépit de l'échéance, l'attente n'est malheureusement pas terminée... En effet, annoncés pour l'automne 2018, puis avril 2019. Finalement, ces dernières arriveront pour le mois de janvier 2020.

Les premières voitures à double étage M7, destinées à augmenter le nombre de places assises sur le réseau SNCB, seront intégrées à certains trains dès le mois de janvier 2020, a confirmé mercredi la CEO de la SNCB lors de son audition en commission de la Mobilité de la Chambre.

