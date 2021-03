Longtemps avant les food-trucks, tout se vendait en rue.

Les nouvelles conditions de vente avec rendez-vous, ou en nombre limité sont l’occasion de passer en revue certains métiers ambulants méconnus ou disparus qui se pratiquaient à l’air libre en pleine rue.

Si vendre et consommer en rue revient à la mode avec les food-trucks, jadis tout se vendait en rue. La rue était un espace animé, de rencontre, d’achat et de vente, un lieu de promenade et de courses. On croisait des métiers ambulants dont le plus connu de tous demeure certes le rémouleur de couteaux, un artisan itinérant qui pratiquait l’affûtage sur une petite meule ambulante de tous les ustensiles coupants et tranchants du ménage, des jardiniers et des commerçants.