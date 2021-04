Ce vendredi, on peut constater que les nouvelles contaminations sont en baisse, de même que les admissions à l'hôpital. En revanche, la situation est plus compliquée en soins intensifs où 911 patients sont actuellement soignés. Parmi eux, 515 personnes ont besoin d'une assistance respiratoire.

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral et Steven Van Gucht, président du Comité scientifique et chef du service Maladies virales de Sciensano, commentent ces chiffres en conférence de presse.

"Nous avons une tendance positive constatée ces derniers jours et elle se poursuit. Elle se manifeste dans les contaminations qui sont en baisse ainsi que dans les admissions à l'hôpital, qui diminuent également pour la première fois depuis des semaines et des semaines", lance d'emblée Yves Van Laethem. "Cependant, on se rend compte que le taux d'occupation des lits d'hôpital et surtout en soins intensifs reste extrêmement important. Il augmente encore. On s'attend à un ralentissement dans les semaines à venir et, on l'espère, une diminution".

"Nous sommes sur la bonne voie mais le chemin est encore long. Notre défi maintenant est de ne pas rester bloquer sur un plateau plus élevé que ceux qu'on a connu", poursuit-il. "Nous sommes tous fatigués de la situation que l'on connait depuis plus d'un an et nous constatons bien dans les journaux tout ce qui se passe à gauche ou à droite comme lors des manifestations. Soulignons que que la majorité de la population continue d'appliquer la majorité des mesures nécessaires pour diminuer le risque de contamination. C'est encore un effort important à faire mais il est nécessaire pour battre le virus en attendant que la vaccination s'installe en Belgique".

Le porte-parole interfédéral a voulu apporter quelques précisions sur la baisse des contamination. "La moyenne est en baisse (-25%) mais on sort d'un weekend de trois jours et cela impacte les moyennes. On a donc actuellement une sous-estimation de la moyenne. la semaine prochaine, on connaitra une sur-estimation. On sait aussi qu'en période de vacances, on a moins tendance à aller se faire tester. Moins de contaminations sont donc rapportées. La diminution des infections se manifeste dans tout le pays et tous les groupes d'âge. C'est chez les enfants et adolescents que les nouveaux cas ont le plus chuté, ce qui correspond à la fermeture des écoles. Le testing y est donc absent."

Yves Van Laethem a ensuite apporté une mauvaise nouvelle: "Le pourcentage de tests positifs reste important. Il a encore augmenté. Il est passé au dessus des 8%, ce qui montre que le virus circule encore de manière intense dans la population. C'est à Namur que le taux est le plus élevé, suivi du Luxembourg et de la région de Bruxelles-capitale et du Hainaut".