Les ports de Zeebrugge et d'Anvers seront moins impactés par les sanctions, selon le ministre. Le port de Gand subira principalement les conséquences de l'interdiction de l'importation de charbon russe. "Huit pour cent des navires dans le port de Gand proviennent de Russie et principalement pour de l'import de charbon, qui sera interdit par la Commission européenne", a déclaré M. Van Quickenborne.

Le ministre s'attend à un impact moindre sur le port de Zeebrugge. "On y importe principalement du gaz russe, qui ne sera pas concerné par les sanctions". Le tableau est plus mitigé pour le port d'Anvers. "Les porte-conteneurs transportant du bois et d'autres produits seront soumis à l'interdiction, mais pas les liquides, le pétrole et le gaz."

L'application des sanctions est contrôlée par le Carrefour d'information maritime (MIK), la salle de contrôle centrale de la police maritime, des douanes et de la défense. C'est là que sont surveillés environ 6.000 navires russes. Quelque 156 navires battant d'autres pavillons figurent également sur la liste des sanctions européennes. Ces navires sont étroitement surveillés.