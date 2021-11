Le professeur Hervé Jeanmart émet des doutes sur le respect des objectifs de réduction de C02 fixés par la Belgique.

Selon Hervé Jeanmart, professeur à l’école polytechnique de l’UCLouvain et spécialiste en la matière, réduire les émissions annuelles de C02 de 55% par rapport à 1990 d'ici 2030 est un pari presque perdu d’avance. "La Belgique a deux solutions, confie le professeur qui ne se veut ni pessimiste ni optimiste. Soit on tient un discours sur des objectifs ambitieux sans pour autant imposer des moyens contraignants, auquel cas on n’y arrivera pas. Soit on se dit qu’on n’a plus le choix et que c’est une priorité. Dans ce cas, si on fait tout pour, alors on pourra éventuellement y arriver mais ça demandera d’importants efforts."

