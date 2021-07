Les inondations ont causé de nombreuses perturbations sur les différents réseaux, téléphone et internet, en Belgique. “Nous mettons tout en œuvre pour garantir la connectivité dans les zones impactées”, ont d’ailleurs rapidement déclaré Proximus, Orange, Telenet et Voo dans un communiqué commun.

“La situation est critique pour le réseau fixe mais également au niveau des antennes mobiles, notamment dans les régions liégeoise et verviétoise ainsi que dans les communes d’Eupen et Rochefort. Notre priorité est de stabiliser la situation autant que possible étant donné les circonstances difficiles dues aux coupures d’électricité, à l’inondation et l’inaccessibilité de nos infrastructures”, a également précisé le porte-parole de Proximus.

“Les rendez-vous avec nos techniciens et l’ouverture de certains de nos points de vente risquent d’être impactés”, ajoute-t-il. Les opérateurs travaillent en concertation avec le centre de crise fédéral et l’IBPT, l’institut belge des services postaux et des télécommunications. “Nos techniciens sont prêts à travailler jour et nuit pour rétablir les services si nécessaire”, affirment-ils.

Précision utile : si le réseau mobile de votre opérateur est en panne, il est toujours possible de contacter le 112, qui passera par n’importe quel réseau disponible. En cas d’absence complète de réseau mobile, il faudra trouver une ligne fixe. En fin de journée vendredi, Orange a annoncé mettre sa centaine de points de vente à disposition à partir de ce samedi pour collecter toutes sortes de produits de première nécessité.