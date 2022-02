Behrad Hatefi et Tommy Onraedt, les organisateurs de la vraie Boum avortée du 1er avril prochain, nous révèlent pourquoi leur fête ne peut se dérouler du côté du Bois de la Cambre. Mais ces deux organisateurs d’événements, qui dénoncent la récupération de La Boum par L’Abîme, n’ont pas dit leur dernier mot et envisagent d'introduire une demande officielle à Philippe Close.



“On vous l’avait promis, alors on tient promesse.” Un an après le Bois de la Cambre, le mouvement “La Boum” a voulu marquer le coup en annonçant sur Facebook un nouveau rendez-vous le premier avril prochain sous forme d’un festival de musique… mais qui a dû être annulé dès le lendemain.

Pour la première fois, deux des organisateurs de cette fête satirique qui dénonçait les mesures sanitaires en vigueur (et qui a donné naissance à d’autres mouvements tels que les débordements du Bois de la Cambre) ont accepté de parler en leur nom propre. Et ceux qui nous avaient accordés une interview masquée en 2021 nous en dévoilent les coulisses. “La Boum a été fondée par tous des acteurs du milieu de l’événementiel et artistique au sens large”, nous confie Behrad Hatefi, organisateur d'événements qui collabore avec de nombreux festivals belges et le producteur, compositeur et directeur artistique Tommy Onraedt (membre du groupe Great Mountain Fire). “Ici, après deux ans de Covid et tout le bruit que notre événement -qui était une satire !- a suscité, on recevait encore des messages de gens qui nous demandaient si on allait réactiver les choses et organiser un nouvel événement”.

L’équipe de La Boum s’est donc réunie car “on s’est dit qu’on était vraiment de retour un an en arrière avec cette impression que rien n’a changé”, souligne ces planificateurs d’événements en Belgique. “On a les mêmes fermetures, les mêmes restrictions et, au final, on a aucune ouverture pour nous, ni de visibilité sur l’avenir proche, même si on voit que la situation se décontenance un peu à l’étranger voire avec le baromètre.” Qu’à cela ne tienne, les organisateurs de La Boum ont décidé de “prendre le taureau par les cornes” et ont ainsi lancé La Boum 2022. “Notre but a toujours été de faire rire les gens et d’apporter une bulle, une petite parenthèse dans la vie un peu triste que l’on avait tous. Cette page Facebook n’a jamais eu pour but d’être anti-vax, ni antigouvernementale ou même avoir un certain lien avec un groupe politique ou autre. On y a toujours fait attention justement !”

Pourquoi avoir créé cette Boum 2022 en Brabant Wallon (au Doktor Jack et Acte 3 de Braine L’Alleud) et non pas au Bois de la Cambre de Bruxelles comme en 2021 ?

(...)