Les parcs animaliers peuvent rouvrir ce 18 mai. Une bouffée d'oxygène pour les visiteurs comme pour ces lieux : depuis le 21 mars, date à laquelle Pairi Daiza aurait dû rouvrir ses portes, le maintien en vie du "Jardin" et des animaux a déjà entraîné des dépenses de quatre millions d'euros. Voici comment la réouverture s'organisera.

La nouvelle est tombée durant le conseil national de sécurité de ce mercredi 13 mai, les infrastructures d’intérêt naturel comme les parcs animaliers pourront également rouvrir sous certaines conditions dès le lundi 18 mai prochain. Un soulagement pour tous les zoos du pays. Les dégâts économiques causés par la crise et les fermetures imposées ont fait beaucoup mal au secteur. C'est le cas de Pairi Daiza qui a mis fin la semaine dernière aux contrats de 23 de ses 505 collaborateurs en raison des conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus.

Le parc animalier situé à Brugelette expliquait être confronté à une situation financière "devenue extrêmement difficile" à cause de sa fermeture et des frais fixes élevés pour le fonctionnement des jardins zoologiques (soins et nourritures apportés aux animaux, entretien de la flore entre autres). Depuis le 21 mars, date à laquelle Pairi Daiza aurait dû rouvrir ses portes, le maintien en vie du "Jardin" et des animaux a déjà entraîné des dépenses de quatre millions d'euros et une perte de chiffre d'affaires estimée à près de 20 millions d'euros.

Alors une réouverture, oui, mais sous quelles conditions ? La première, ils devront mettre en place une billetterie en ligne ou par téléphone pour limiter l’accès au public. Ici aussi, un plan de circulation devra être instauré. De plus, les cafétérias et les restaurants resteront fermés au même titre que les attractions et les plaines de jeux. A l’instar des autres parcs animaliers déconfinés à partir du 18 mai, Pairi Daiza est un très vaste espace extérieur spécialisé dans l’accueil des visiteurs, doté de tous les moyens utiles pour contrôler le respect des normes Corona. L’ensemble du personnel de Pairi Daiza veillera à ce qu’elles soient strictement appliquées.

Ainsi, une ouverture progressive, un nombre de visiteurs limité et des réservations obligatoires seront appliqués. Afin de s’assurer de la pleine efficacité de ces mesures, Pairi Daiza a fait le choix de n’ouvrir que progressivement les portes du Jardin.

Les premiers jours, le Domaine ne sera ainsi accessible qu’aux seuls abonnés, et en nombre limité. Des journées pendant lesquelles les dispositions et aménagements décidés pour assurer la pleine sécurité du public seront "testés" et corrigés si besoin avec ces visiteurs qui connaissent déjà très bien le Parc. L’accès aux visiteurs d’un jour ne sera ouvert que dans un second temps. Cette ouverture contrôlée et progressive du parc permettra de déterminer, dans le respect des recommandations gouvernementales, le nombre de visiteurs qui peuvent fréquenter le parc dans des conditions optimales de confort et de sécurité (respect de la distance sociale). Aussi grand soit le Parc (8,6 hectares de sentiers et chemins en plein air sur 75 hectares de superficie globale), ce nombre de visiteurs autorisé sera en tous les cas largement inférieur à la capacité normale de Pairi Daiza.

Cela afin de permettre et garantir le respect des règles de distanciation sociale. Attention, à l’instar d’autres zones déconfinées en Belgique (les musées par exemple) et afin de limiter ce nombre de visiteurs, seuls les visiteurs ayant préalablement réservé leur visite (abonnés ou visiteurs d’un jour) seront accueillis dans le Jardin.

Les règles suivantes seront donc en vigueur:

- Le port du masque sera fortement recommandé pour rentrer à Pairi Daiza (+ de 12 ans) et obligatoire dans certaines zones du Parc. Tout visiteur qui souhaite entrer dans le Jardin devra avoir un masque sur lui. Son port sera vivement recommandé pour les 12 ans et plus dans l’ensemble du Domaine. Et il sera obligatoire dans les lieux couverts du Domaine (pour les 12 ans et plus) ainsi que sur les îles des lémuriens et saïmiris (pour tous).

- La distanciation sociale de minimum 1,5 mètre entre personnes ne partageant pas le même foyer sera d’application dans l’ensemble du Jardin. Rappelons que Pairi Daiza propose plus de 86.000 m2 d’espaces utiles de plein air (chemins, allées, jardins...) sur lesquels les visiteurs peuvent aisément se disperser.

- Les voies d’entrées dans le Jardin ont été multipliées. Pas moins de quinze larges voies d’accès permettront désormais aux visiteurs d’accéder aux entrées du Parc (une nouvelle entrée temporaire a d’ailleurs été créée), en respectant la règle de distanciation sociale.

- Certains chemins et sentiers du Jardin, plus étroits, ont été placés à sens unique, afin d’éviter aux visiteurs de se croiser.

- Le nombre de distributeurs de savons et/ou de gel hydro-alcoolique a été renforcé (sanitaires, point de restauration à emporter, boutiques, accès à certaines zones du Parc, etc.), afin que tout un chacun puisse, à tout moment, se laver les mains comme cela est recommandé. Chaque bloc wc sera sous surveillance permanente du personnel de nettoyage et fréquemment désinfecté.

- Les séjours à Pairi Daiza Resort, au cœur du Parc, sont reportés jusqu’à nouvel ordre.

- Quelques activités particulières (nourrissages annoncés à heure fixe, démonstration de vols d’oiseaux, poissons-pédicure) restent également suspendues, jusqu’à nouvel ordre.

Un nouveau monde sera à découvrir

Par ailleurs, un nouveau monde sera à découvrir: La Terre du froid. Ce nouveau territoire représente l’un des plus gros investissements de l’histoire de Pairi Daiza et met à l’honneur l’Arctique et l’Antarctique, les contrées polaires de notre planète. D’une superficie de plus 4 hectares, construite sur différents niveaux, La Terre du Froid met les visiteurs en contact avec des ours blancs, d’imposants morses, des tigres de Sibérie et bientôt des manchots. Autant d’animaux provenant d’autres jardins zoologiques et qui nous ont été confiés dans le cadre de programmes internationaux de sauvegarde de ces espèces en danger.

A côté de ces animaux emblématiques, véritables ambassadeurs de leurs congénères en danger dans la nature, le visiteur pourra aussi se promener dans une grande exposition audiovisuelle. Un voyage dans le monde des ours blancs à travers un voyage d'une journée, de l'aube au crépuscule, dans les différents endroits que peuvent traverser ces magnifiques ours et qui sont malheureusement très abîmés par les activités humaines tels le transport maritime, l’exploitation pétrolière et les conséquences des émissions de CO2.

Malgré cette ré-ouverture sous conditions, le parc prévoit une chute drastique du nombre de visiteurs pour la saison 2020 et donc un résultat annuel en perte de quelque 30 millions d'euros, selon les estimations les plus prudentes.