Après l’ouverture des parcs d’attractions le 8 mai dernier, c’est au tour des parcs aquatiques de rouvrir leurs portes. Alors que les piscines traditionnelles ont pu rouvrir fin 2020, les aquaparcs avaient dû se montrer plus patients. À Plopsaqua, seul le bassin de 25 mètres était accessible, sous réservation.

La nouvelle étape du déconfinement permet donc à ces infrastructures de reprendre leurs activités, avec des protocoles stricts, évidemment. “Pour assurer le confort des visiteurs, la capacité d’accueil du parc aquatique sera réduite à 30 % de sa capacité totale, indiquent les responsables de Walibi et Aqualibi. Par ailleurs, Aqualibi fonctionnera le mercredi, le vendredi et pendant les week-ends à partir du 9 juin, et tous les jours à partir du 19 juin avec deux plages horaires de 5 heures. Les visiteurs et les abonnés devront donc réserver leur visite à l’avance en ligne. Pour fêter cette réouverture, Aqualibi propose, pendant tout le mois de juin, un tarif promotionnel en semaine de 15 euros par personne au lieu de 22 euros.”