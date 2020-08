L’été se termine dans quelques jours, et à l’heure de tirer les bilans, on se rend vite compte que certains secteurs souffrent beaucoup plus que d’autres. Si le secteur du tourisme et des loisirs a relativement bien maintenu le cap, tout le monde ne peut pas souffler en faisant les comptes.

Premièrement, le confinement a laissé des traces pour tout le monde et même un bon été ne servira pas à gagner de l’argent. Ensuite, les chiffres montrent que les plus grandes structures ont beaucoup plus souffert des mesures restrictives et de la peur des gens de se mélanger. Cela vaut par exemple pour les parcs d’attractions et de loisirs. S’ils ont pu rouvrir leurs portes depuis le 18 mai pour les parcs animaliers et le 1er juillet pour les parcs d’attractions, aucun n’a encore pu accueillir autant de visiteurs que les autres années. Limités à environ 30 % de leur capacité habituelle, le manque à gagner se chiffre parfois en millions d’euros.

(...)