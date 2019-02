Une aide aux devoirs gratuite pour tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? C’est le projet que le MR souhaite mettre en place, en s’inspirant d’un projet en cours au Québec.

Ce mardi, la libérale Françoise Bertieaux présentera en commission une proposition de résolution visant à créer un service d’aide aux devoirs et de soutien scolaire par téléphone et Internet pour les élèves de primaire et secondaire nommé Allo École.

(...)