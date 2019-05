Le parti libéral (MR) s'est réuni à Hannut, pour le traditionnel discours du 1er mai, d'autant plus crucial à vingt-cinq jours des élections régionales et fédérales.







En réponse aux invectives de l'opposition sur le bilan du gouvernement sortant, l'actuel Premier persiste et signe: "Nos recettes marchent, aucune désinformation ne pourra masquer nos résultats." "Ces socialistes", poursuit le libéral, "veulent augmenter les taxes sur les logements occupés par les propriétaire, veulent la tarification routière - ce qui signifie en fait la taxe kilométrique, le péage urbain. Autrement dit, taxer les gens qui ont besoin d'une voiture pour se déplacer et qui n'ont pas d'alternative. Taxer, taxer toujours davantage les gens qui travaillent et les petits épargnants !"

"La famille réformatrice est le seul rempart face aux partis de gauche qui ont toujours d’excellentes idées pour dépenser votre argent. (...) "Ils défendent le chômage, nous défendons le travail et l'emploi", a en outre lancé le Premier. Charles Michel a ensuite déroulé le programme du parti libéral. Parmi les mesures présentées, "la réduction de 500 euros du précompte immobilier pour les propriétaires qui occupent leur logement", "baisser les impôts pour créer 250.000 emplois", "baisser l'impôt des PME qui innovent dans la transition énergétique", "un métro à Bruxelles", "rendre le régime des voitures de société plus vertueux", "la fin du décret inscription", "l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes".



Le Mouvement Réformateur s'est réuni à Hannut ce mercredi 1er mai, en marge de la fête du travail. L'actuel Premier ministre et président du MR, Charles Michel a très vite donné le ton, lors de ce discours annuel. "Nous sommes le seul rempart solide, sérieux et progressiste contre les partis de gauche, qui ont d'excellentes idées pour dépenser l'argent des autres. Ils ont toujours amené plus de pauvreté, plus de déficit et moins de libre choix. Moins d'émancipation pour nos citoyens", a-t-il déclaré. "N'achetez pas un chat dans un sac, informez vous, faites preuve d'esprit critique. Ne croyez pas les premières balivernes venues !", a piqué Charles Michel, en guise de clin-d'oeil aux propos tenus par l'alliance des gauches, lors de leur propre discours du 1er mai, organisé à La Louvière.