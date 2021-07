Cela fait quelques mois que les Belges les attendent. Dès demain, 25 000 nouveaux pass VisitWallonia seront disponibles. D'une valeur de 80€, les pass sont valables dans de nombreuses attractions et hébergements participants. Et il faudra probablement faire vite pour obtenir ce précieux sésame : en mai, lors de la dernière distributions, tous les pass disponibles s'étaient écoulés en 15 minutes.

Alors, comment faire pour en profiter ?

Il faudra vous rendre sur le site demain matin, où les pass seront disponibles dès 8 heures. Vous pourrez alors remplir un formulaire d'inscription et obtiendrez par la suite un code QR. C'est ce code qu'il faudra ensuite montrer lors de la réservation de votre séjour ou visite afin que son montant soit déduit du prix. Le pass sera valable jusqu'au 31 août.

Mais attention : les ménages ayant déjà reçu un bon VisitWallonia en octobre ou en mai ne pourront plus en profiter cette fois. Pas question non plus de les revendre. "Chaque pass est personnel et les prestataires touristiques sont encouragés à vérifier la correspondance des données", rappelait en mai Wallonie Belgique Tourisme à l'agence Belga.

Pour les personnes qui ne disposent pas d'internet - et celles-ci uniquement, insiste Wallonie Belgique Tourisme -, il sera possible d'effectuer une demande par téléphone. Elles recevront ensuite leur pass par courrier postal.

Au total, plus de 60 000 pass auront été distribués, pour un budget de cinq millions d'euros.