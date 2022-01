C’est ce qui ressort du plan d’urgence pour les hôpitaux du SPF Santé publique.

Si le variant Omicron du Covid-19 venait à complètement perturber les soins, les patients traités pour le coronavirus n’auront plus la priorité. C’est en tout cas ce qui ressort d’un plan d’urgence pour les hôpitaux du SPF Santé publique. "Le texte n’est pas encore finalisé mais on devrait aller dans ce sens. Ainsi dans la phase d’urgence 3, les soins Covid ne seraient plus prioritaires par rapport aux autres", confirme Marcel Van der Auwera, responsable du Comité Hospital & Transport Surge Capacity, chargé de surveiller au quotidien la situation dans les hôpitaux et de conseiller le gouvernement dans l’optique de garantir des mesures de contrôle adéquates dans les établissements hospitaliers.