Les Pays-Bas se dirigent vers un nouveau lockdown renforcé, selon le média néerlandais NOS, jusqu’au 19 janvier. Les commerces non-essentiels, jusqu’ici ouverts, pourraient fermer ainsi que les écoles. Cela intervient alors que l'Allemagne vient d'annoncer un renforcement de ces mesures.

Peut-on comparer leur situation avec la notre?

“La situation au Pays-Bas est nettement plus sérieuse que la notre, probablement deux fois plus. L’incidence par 100.000 habitants est deux fois plus élevée aux Pays-Bas que chez nous: on est à 240, ils sont à plus de 500. Et ils testent moins que nous ”, analyse Marc Van Ranst, virologue à la KU Leuven et qui appartient au nouveau comité d’experts qui conseille le gouvernement. ”Mais même en Belgique, les chiffres vont dans la mauvaise direction. Le comité de concertation va certainement devoir discuter de nouvelles mesures. Quand on voit les nouveaux chiffres, on s’inquiète”

Il estime “bien possible” que des nouvelles mesures plus strictes soient adoptées vendredi, lors du comité de concertation. “Mais il est inutile pour l’instant de discuter de quelles seraient ces nouvelles mesures. C’est au comité de concertation et au gouvernement d’en discuter.” La fermeture des écoles ne lui semble toutefois pas pertinente alors que les écoles fermeront dans 5 jours pour deux semaines en raison des vacances de fin d’année.