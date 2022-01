D’après les pédiatres, les symptômes développés chez l’enfant peuvent aller du rhume à la gastro-entérite, aux diarrhées, de la fièvre jusqu’à des angines. Des signes qui ressemblent à toutes les maladies virales qu’on rencontre chez l’enfant plus jeune. "Ces dernières semaines, nous avons constaté dans les unités pédiatriques une augmentation du nombre d’admissions d’enfants atteints de MIS-C (syndrome multi-inflammatoire multisystémique) comme nous l’avions constaté lors des vagues précédentes", note Dimitri Van der Linden, pédiatre et porte-parole de la task force pédiatrique. "Ces manifestations surviennent généralement 4 à 6 semaines après une infection même asymptomatique et les derniers cas sont plus que probablement liés au variant Delta. À titre de comparaison, entre mars 2020 et février 2021, 135 enfants avaient été admis pour MIS-C dont 35 % de 5 à 11 ans. Nous ne disposons pas encore des chiffres récents de MIS-C en temps réel". Par ailleurs, il n’y a pas encore suffisamment de recul face au MIS-C avec le variant Omicron.

