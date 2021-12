La Belgique a commandé 500.000 doses de ce vaccin qui fonctionne de manière plus classique, contrairement aux produits de BioNTech/Pfizer et de Moderna, et qui pourrait correspondre à trois catégories de personnes selon la Task Force vaccination.

“On l’a commandé en volume restreint, à hauteur de 500.000 doses. On a fait ce choix car nous avons largement assez de vaccins pour suivre le rythme de la campagne de vaccination. Toutefois, nous l’avons commandé de manière à diversifier notre portefeuille de vaccins disponibles et de façon à répondre à des besoins particuliers et des demandes spécifiques”, explique Sabine Stordeur, co-responsable de la Task Force vaccination.