Ces autotests sont des tests antigéniques rapides auto-prélevés et auto-lus, "c'est-à-dire que le citoyen fait tout lui-même", a précisé Carole Schirvel, commissaire de gouvernement adjointe. Le résultat est obtenu en 15 à 20 minutes. Les personnes bénéficiant de l'intervention majorée (BIM) ne devront payer qu'un euro.

Le ministre Vandenbroucke est également revenu sur cette information. "Ces tests seront vendus chez le pharmacien et remboursés par une assurance maladie. Pour chaque membre de la famille, jusqu'à deux tests peuvent être achetés. Les tests devraient coûter environ 7 à 8 euros. Mais il n'y a actuellement aucune certitude sur le prix de revient. Après quatre semaines, le système d'autotest sera réévalué. Si l'auto-test est positif, cette personne doit s'isoler immédiatement. Comme il peut également s'agir d'un faux positif, un test PCR est toujours nécessaire" a-t-il précisé.

Par ailleurs, depuis la semaine dernière, les entreprises peuvent demander gratuitement au fédéral des tests antigéniques rapides pour tester, de manière préventive, leur personnel qui ne peut télétravailler.

Lors de cette conférence de presse, le ministre de la Santé est également revenu sur les chiffres du jour. Et a souligné que l'augmentation était toujours significative. Il a donc demandé aux Belges de rester prudent et de respecter la bulle de quatre. Et ce, malgré le beau temps qui pourrait inciter les Belges à profiter en nombre du soleil.