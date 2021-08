Près de 9 000 tests antigéniques rapides sont effectués chaque jour dans les pharmacies.

Depuis le 12 juillet, toute personne qui souhaite voyager cet été mais qui n’a pas encore eu l’opportunité d’être complètement vacciné ou n’a pu réaliser un des deux tests PCR gratuits peut se faire tester avec un test antigénique rapide dans environ 1 400 pharmacies du pays.

"On constate que cette opération est un grand succès, il y a en effet énormément de demandes. On a déjà dépassé les 100 000 tests réalisés depuis son lancement. Ce sont essentiellement des tests pour voyager", indique Koen Straetmans, président de l’Association pharmaceutique belge (APB) et qui tient lui-même une pharmacie dans le Hainaut. Et, en quelques jours, il a fallu réorganiser l’officine pour accueillir tous les patients.

(...)