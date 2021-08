Le manque d’agents entraîne plus d’incivilités dans les gares. La police met en garde contre les pickpockets, toujours plus nombreux.

Le manque d’agents Securail dans les gares laisse une voie royale aux pickpockets, qui sévissent de plus en plus ces derniers mois. Du côté de la gare du Nord, le phénomène prend beaucoup d’ampleur et la police entend renforcer sa présence.

Dans ce contexte, la zone de police de Bruxelles Nord participe à une campagne de sensibilisation coordonnée au niveau européen (Stop Pickpockets) lancée à la fin du mois de juin. Cette initiative vise à sensibiliser les voyageurs au phénomène des vols à la tire et des vols à la sauvette en milieu ferroviaire. Les stars de cette campagne sont six petits monstres, qui représentent chacun un modus operandi fréquent, comme le faux touriste, le cogneur de vitre, le faux gentil à la fleur, etc.

(...)