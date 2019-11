Les autorités communales de la Ville de Bruxelles, à la tête desquelles le bourgmestre Philippe Close et plusieurs échevins, ont suivi vendredi le cortège inaugural de la 19ème édition des "Plaisirs d'Hiver". Ceux-ci ont une nouvelle fois tissé leur toile festive au coeur de la capitale jusqu'au 5 janvier prochain.

Vendredi soir, la foule était déjà au rendez-vous. L'ouverture de l'événement a eu lieu d'abord à la Grand Place peu après 18h00. Le cortège illuminé s'est ébranlé pour défiler au gré des principaux lieux devenus classiques du parcours: l'arrière de la Bourse, la place de la Monnaie et son dôme d'expériences en immersion high-tech à 360°, la place Sainte-Catherine qui a retrouvé la grande roue, mais aussi, pour la première fois depuis la création du piétonnier sur les boulevards du centre, l'emblématique place De Brouckère, où a été implantée la patinoire.

Du haut de ses 400 printemps, Manneken Pis, le plus emblématique de tous les Bruxellois, est mis à l'honneur. Une chasse aux trésors, avec diverses représentations du lutin, est proposée aux visiteurs dans ce cadre.

Long de près de 2,5 kilomètres, le parcours des Plaisirs d'hiver connaît d'autres modifications.

Plusieurs d'entre elles permettent de découvrir de nouveaux espaces tels que le début du boulevard Anspach, à proximité immédiate de la place De Brouckère, où de nombreuses échoppes ont pris place. Il y a davantage d'activités destinées aux plus petits.

La 19ème édition sera aussi marquée par l'animation d'une "christmas party", le jeudi 19 décembre en soirée sur la Grand-Place, depuis le balcon de l'Hôtel de Ville, par Daddy K, pionnier du mouvement hip-hop bruxellois et européen qui fête ses trente ans de carrière.

La Ville de Bruxelles propose aussi un spectacle son et lumières renouvelé sur la Grand-Place, et deux videos mappings sur les façades de l'église Sainte-Catherine et du Casino Viage.

En dehors du centre, des roulottes de Winter Pop seront envoyées, durant quatre week-ends, successivement, au square Ambiorix, dans les Marolles, à Neder-Over-Heembeek et à Laeken. A leur menu: des animations ludiques et créatives pour petits et grands.

Les Plaisirs d'hiver sont accessibles sept jours sur sept de 12h00 à 22h00, sauf les 24 et 31 décembre où ils seront mis en veille