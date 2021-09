La Conférence interministérielle (CIM) Santé a décidé samedi de proposer à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus de se faire administrer une troisième dose de vaccin contre le coronavirus, a indiqué sur Twitter le ministre flamand de la Santé Wouter Beke

"Un accord de principe a été conclu" pour proposer cette troisième injection, a confirmé à Belga la porte-parole de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. "Les modalités sur les types de vaccins et l'envoi des invitations doivent encore être fixées dans les prochains jours", a-t-elle précisé.

Concernant les 85 ans et plus toutefois, tout a été décidé : le type de vaccin qui sera administré en troisième dose, les invitations qui seront envoyées... La Flandre enverra ces invitations dès la semaine prochaine, a signalé M. Beke sur Twitter. La Région wallonne devrait lui embrayer le pas.

Selon les dernières données de l'Institut de santé publique Sciensano, entre 81 et 92% des 85 ans et plus, selon les régions, bénéficient déjà d'une couverture vaccinale complète. La proportion varie entre 81 et 96% pour les 75-84 ans et 80 et 96% pour les 65-74 ans.s.