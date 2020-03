Les policiers demandent également de nouvelles mesures au gouvernement pour entrer en toute légalité chez ceux qui organisent des fêtes, pourtant interdites.

Pas plus tard que vendredi dernier, des policiers ont dû intervenir aux urgences de l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles pour un homme qui tentait d'extraire de force des soins intensifs, son père, mourant et atteint du Covid19. Arrivés sur place, les policiers ont dû faire face à un homme qui avait déjà arraché une partie des fils (baxter, etc) reliant son papa. Il a fallu intervenir dans la précipitation pour calmer cet homme. Les policiers n'ont pas eu le temps de s'équiper. Des équipements dont ils manquent d'ailleurs comme nous dénonçait déjà un policier vendredi dernier dans " le cri d'alarme d'un policier : on n'est pas protégés, nous, mais on sera là pour vous".

