C'est une sortie, qui va faire du bruit. Dans Matin Première, Jean-Marc Nollet a avoué qu'il ne respectait plus la bulle sociale. Une mesure mise en place par le gouvernement mais qui est "intenable" et qui n'a "plus de sens", selon le co-président d'Ecolo.

Sur Twitter, Paul Magnette (PS) a réagi à cette sortie controversée:" Si un président de parti explique publiquement qu’il ne respecte pas les règles du confinement, comment attendre des citoyens qu’ils les respectent ? Les bras m’en tombent "

De son côté, Jean-Marc Nollet a aussi pris la parole sur Twitter en assumant sa confidence : " Pas d'hypocrisie. "