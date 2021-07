Après le Roi et la Reine ce vendredi à Pepinster, c’était au tour des politiques de se rendre dans les régions touchées par les inondations ce samedi. À Rochefort, le Premier ministre Alexander De Croo et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont fait le déplacement en début de matinée.

Le rendez-vous était fixé à l’arsenal des pompiers de Rochefort, sur le pont depuis mardi soir. "Leur venue, c’est une marque de soutien non négligeable. C’est déjà notre quatrième jour. Ce qui peut sembler anodin peut nous booster", indique Patrice Liétart, porte-parole de la zone Dinaphi et chef de poste des pompiers de Rochefort. "Car cela n’a encore jamais été dit mais au sein de notre caserne, 15 % des pompiers ont été touchés par ces inondations, soit 6 ou 7 personnes sur une quarantaine. Et pourtant, ils sont présents pour servir la population avant de s’occuper de leurs propres dégâts."