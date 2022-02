La Russie et l’Ukraine ont appelé dimanche à intensifier les efforts diplomatiques tout en s’accusant mutuellement d’être responsables de la flambée de violences dans l’Est, où les combats avec les séparatistes font craindre aux Occidentaux une intervention de Moscou. Après des échanges téléphoniques séparés avec le président Emmanuel Macron, ses homologues russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky se sont tous deux dits prêts à poursuivre les pourparlers.

Alors que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a répété dimanche que la Russie était "sur le point" d’envahir l’Ukraine, le Président français a tenté "les derniers efforts possibles et nécessaires pour éviter un conflit majeur en Ukraine", après une rencontre au Kremlin avec Vladimir Poutine le 7 février.

À l’issue de cette conversation téléphonique, M. Poutine a dit vouloir "intensifier" les efforts diplomatiques pour régler le conflit dans l’est de l’Ukraine, où Kiev combat depuis 2014 des séparatistes prorusses soutenus par Moscou.

Les deux dirigeants ont convenu d’un "travail intense pour permettre la tenue d’une réunion du groupe trilatéral de contact dans les prochaines heures avec l’objectif d’obtenir de toutes les parties prenantes un engagement de cessez-le-feu sur la ligne de contact", a précisé l’Élysée.

Ce groupe de contact réunit l’Ukraine, la Russie et l’OSCE dans le cadre des accords de Minsk conclus en 2015 pour tenter de régler le conflit dans l’est de l’Ukraine entre Kiev et les séparatistes prorusses.

MM. Macron et Poutine ont également appelé à la reprise des discussions au format Normandie entre la Russie, l’Ukraine, la France et l’Allemagne, Paris et Berlin étant médiateurs dans la mise en œuvre des accords de Minsk. Ces travaux doivent reprendre sur "la base des propositions faites par l’Ukraine ces derniers jours ", est-il précisé.

Les deux présidents ont convenu également de poursuivre les efforts afin de tenter d’aboutir à une " rencontre au plus haut en vue de définir un nouvel ordre de paix et de sécurité en Europe".

Les Occidentaux craignent que la flambée des combats depuis deux jours sur la ligne de front ne serve de prétexte à la Russie, qui a massé 150 000 soldats aux frontières ukrainiennes, pour lancer une attaque contre son voisin pro-occidental.

Vladimir Poutine a mis dimanche cette flambée de violences sur le compte de "provocations ukrainiennes ", alors que les séparatistes ont ordonné l’évacuation des civils et la mobilisation des hommes en état de combattre.

"De sérieuses inquiétudes ont été exprimées quant à la forte détérioration de la situation sur la ligne de contact dans le Donbass" , a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Le Président russe a aussi estimé que les livraisons d’armes modernes et de munitions aux forces ukrainiennes par les Occidentaux "poussent Kiev vers une solution militaire" dans son conflit avec les séparatistes prorusses, qui dure depuis 2014.

Parlant également à Emmanuel Macron au téléphone, Volodymyr Zelensky a lui dénoncé les "tirs provocateurs " des rebelles parrainés par Moscou et a appelé à la reprise des négociations avec la Russie sous l’égide de l’OSCE et à l’instauration d’un "cessez-le feu immédiat".

Selon l’Élysée, l’importance d’un cessez-le-feu a également été soulignée lors de l’entretien Poutine-Macron.

M. Macron doit désormais s’entretenir avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président américain Joe Biden "dans les prochaines heures". Les chefs de la diplomatie russe et français, Sergueï Lavrov et Jean-Yves Le Drian, s’entretiendront eux lundi, selon Moscou.

Une réunion extraordinaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) consacrée à l’Ukraine doit aussi avoir lieu lundi.

Plus tôt dimanche, le Bélarus, allié de Moscou, avait fait savoir que les quelque 30 000 soldats russes présents sur son territoire, selon le décompte des États-Unis, et qui devaient partir ce dimanche, resteront pour d’autres exercices militaires.

Cette "inspection des forces" se poursuivant, selon Minsk, du fait de la reprise des combats dans l’est de l’Ukraine, qui ont redoublé d’intensité dimanche dans un conflit qui a déjà fait plus de 14 000 morts depuis 2014.

Malgré cette annonce, l’Élysée a répété que M. Poutine avait redit à M. Macron "son intention de retirer ses troupes" du Bélarus "au terme des exercices en cours".

Moscou se défend de tout projet d’invasion de l’Ukraine mais réclame des garanties pour sa sécurité, dont la promesse que le pays n’intègrera jamais l’Otan et la fin du renforcement des forces de l’Alliance à ses frontières, autant de demandes que les Occidentaux ont rejetées.

Vladimir Poutine a encore insisté sur ce point dimanche auprès d’Emmanuel Macron, appelant Washington et l’Otan à "prendre au sérieux" les demandes russes.

La crise autour de l’Ukraine depuis fin 2021 a provoqué la pire escalade des tensions que l’Europe a connu depuis la guerre froide, plusieurs pays occidentaux martelant que l’invasion russe pouvait survenir à tout moment.

Emboîtant le pas des États-Unis et de l’Otan, qui ont dit craindre une "attaque de grande ampleur", le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré dimanche que la Russie préparait "ce qui pourrait être la plus grande guerre en Europe depuis 1945".

Joe Biden a lui convoqué son Conseil de sécurité nationale pour une réunion de crise dimanche soir. Signe que la voie diplomatique reste ouverte, MM. Blinken et Lavrov doivent se rencontrer le 24 février.

Le Président américain est, par ailleurs, prêt à "rencontrer" son homologue russe Vladimir Poutine "à tout moment, qu’importe le format si cela permet d’éviter une guerre" en Ukraine, a indiqué dimanche Antony Blinken. Le dernier appel entre les deux dirigeants remonte au 12 février, après lequel le Kremlin avait dénoncé une hystérie américaine "à l’apogée".

Le secrétaire d’État a aussi réaffirmé que la voie diplomatique était encore possible "jusqu’à ce que les chars soient réellement en mouvement et les avions dans le ciel".