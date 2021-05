La connaissance du terrain des pouvoirs locaux, ainsi que leur proximité avec leurs citoyens permettra, selon les deux ministres, d'initier de telles démarches. Concrètement, les pouvoirs locaux sont invités à organiser des séances d'information et une sensibilisation de la population à l'aide de divers outils d'information et de communication disponibles sur le site internet www.jemevaccine.be.

Un kit de proximité "ProxiVax" a également été mis en place. Celui-ci réunit différents outils-clés, tels que les informations importantes à connaître sur la vaccination, des flyers, un guide d'animation ou encore des vidéos à diffuser, par exemple, sur des écrans présents dans des salles d'attente. Parmi ces outils, certains sont plus particulièrement destinés aux personnes en situation de vulnérabilité, afin de s'assurer de toucher toutes les populations.

Les mandataires locaux sont en outre invités à soutenir la démarche concrète de prise de rendez-vous de vaccination des personnes les plus fragiles, isolées ou âgées, en aidant celles qui le souhaitent à prendre leur rendez-vous, à s'inscrire sur la liste de "réservistes" via QVAX ou encore à trouver une aide liée au transport vers un centre de vaccination.

Pour ce faire, les ministres invitent notamment les mandataires à organiser des permanences au sein d'organisations locales ou à tenir des stands sur des lieux stratégiques avec le concours de divers partenaires locaux dont les Plans de cohésion sociale (PCS).

"Il est fondamental de pouvoir sensibiliser toute la population wallonne, sans exception, à la vaccination, afin de mettre toutes les chances de notre côté pour stopper l'évolution de cette épidémie", ont déclaré les ministres. "La vaccination représente à la fois une protection individuelle significative et une protection pour la collectivité, en particulier pour les publics les plus à risque. Plus que jamais, il importe de mobiliser toutes les forces vives pour, ensemble, atteindre une couverture vaccinale optimale."