Ils lui soumettront une proposition de compromis, a-t-on appris dans l'entourage des négociateurs. Les préformateurs se sont mis d'accord mercredi matin sur les contours du programme du gouvernement fédéral qu'ils comptent mettre sur pied d'ici le 1er octobre, après avoir reçu depuis mardi l'ensemble des présidents des partis libéraux, socialistes, écologistes et du CD&V.

La proposition de compromis porte sur le social, les investissements dans les soins de santé, l'éthique, l'institutionnel et l'énergie nucléaire. Le président du MR, qui avait fait part le week-end dernier de ses réserves sur une série de points, sera reçu une seconde fois par les préformateurs. S'il marque son accord sur les contours définis, la "Vivaldi" pourrait entrer dans une phase de formation. Les sept partis devraient alors se réunir en plénière afin de s'accorder sur l'identité du ou des formateur(s).

Le document sur lequel le MR et les 6 autres partis devraient s’entendre serait une note de principe, relativement symbolique et vague. L’idée serait de reprendre ensuite de vraies négociations, après un passage des préformateurs chez le roi. Il apparaît peu probable qu’un formateur soit nommé aujourd’hui. Restera ensuite une petite semaine pour négocier le reste de l’accord et désigner un Premier ministre. Le timing est très court.