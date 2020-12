Les premières vaccinations belges contre le Covid-19 auront lieu lundi prochain dans trois maisons de repos du pays: à Notre-Dame de Stockel à Woluwe-Saint-Lambert, à La Bonne Maison de Bouzanton à Mons et au centre des soins de Sint-Pieters de Puurs-Saint-Amand, annonce mardi le Commissariat corona du gouvernement.

Le bourgmestre Koen Van den Heuvel (CD&V) a annoncé la nouvelle mardi lors d'une conférence de presse. "En tant que petite municipalité, nous sommes heureux d'avoir apporté deux bonnes nouvelles ces derniers mois : d'abord l'annonce que Pfizer allait produire le vaccin à Puurs, et maintenant que le premier vaccin sera administré dans notre municipalité.

Le premier citoyen à se faire vacciner sera Jos Hermans, un homme de 96 ans résidant à la maison de repos et de soins de Puurs-Saint-Amand, a confirmé la commune. Jos Hermans, 96 ans, séjourne depuis six ans dans le centre de soins résidentiel et est le plus âgé des résidents.

Jos Hermans, 96 ans, qui vit dans le centre de soins depuis six ans et qui est le plus âgé des résidents, a été choisi par la direction pour être le premier à recevoir le vaccin. Dans une première réaction, l'homme dit qu'il n'est pas nerveux à l'idée d'être vacciné. "J'espère avoir 100 ans."

Hermans dit qu'il a bien surmonté la crise de la corona. "J'ai mon téléphone et ma télévision, c'est ce que je fais. J'ai manqué la visite, mais je pense qu'il y a encore trop de visiteurs ici. Ils apportent la maladie".

"Jos a toujours respecté strictement les mesures et est très motivé pour être vacciné", déclare le directeur Fred Rogiers. "C'est pour cela que nous l'avons choisi. Nous espérons également qu'il pourra enthousiasmer ses concitoyens pour se faire vacciner".

Avec cette motivation, M. Rogiers estime que le centre de soins résidentiel est en bonne forme. "Pour l'instant, seuls deux des 92 résidents ne sont pas encore convaincus".