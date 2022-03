Alors que tous les tarifs énergétiques sont en hausse depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le prix maximum du gasoil de chauffage baisse de plus de 28 centimes par litre samedi. Les prix du pétrole sur les marchés internationaux chutent également. Il n’en fallait pas plus pour glisser une touche d’espoir dans les cabinets des ministres compétents, à savoir l’Économie, l’Énergie, les Finances et la Lutte contre la pauvreté. Mais ce répit sera de courte durée car cette baisse résulte des fluctuations des prix des marchés internationaux, ce qui n’exclut pas une remontée soudaine dans les jours à venir. De la part des ministres à la barre, il est attendu de proposer des solutions durables et structurelles.